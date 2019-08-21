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Нефть Brent подорожала до $60,35 на сигналах сокращения запасов в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром в среду на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени подорожали на $0,32 (0,53%) - до $60,35 за баррель. На торгах во вторник цена повысилась на $0,29 (0,49%) и составляла на закрытие $60,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,43%) - до $56,37 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,01 (0,02%), до $56,13 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

"После двух неожиданных недельных повышений падение запасов явно поддержит настроение рынка, - говорит старший аналитик сырьевого рынка в Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс. - Однако пока рынок скептически относится к статданным на фоне опасений по поводу торговой войны и замедления мирового роста".

нефть

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