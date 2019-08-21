"Роснефть" сообщила о сокращении долга Венесуэлы перед компанией до $1,1 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2019 года задолженность венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA перед "Роснефтью" сократилась до $1,1 млрд, сообщила "Роснефть". На начало 2019 года долг Венесуэлы составлял $2,3 млрд, на конец I квартала - $1,8 млрд.

У "Роснефти" есть контракты на закупку нефти и нефтепродуктов у PDVSA, а также по поставкам нефтепродуктов в Венесуэлу.

Чистый долг самой "Роснефти" на конец II квартала 2019 года составил $45,7 млрд. В компании уточнили, что этот показатель включает единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на балансе операционной аренды в размере 103 млрд рублей.

На конец I квартала чистый долг "Роснефти" составлял $43,9 млрд, на конец 2018 года - $41,1 млрд, 2017 года - $50,1 млрд, 2016 года - $29,6 млрд.