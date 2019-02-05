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За 2018 год Венесуэла вдвое снизила долг перед "Роснефтью"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Венесуэльская PDVSA в течение 2018 года снизила задолженность перед "Роснефтью" до $2,3 млрд, что в два раза меньше по сравнению с началом года, следует из презентации российской компании.

На конец сентября 2018 года оставшийся долг Венесуэлы составлял $3,1 млрд.

"Роснефть" ведет добычу нефти в Венесуэле в рамках пяти совместных предприятий с общими запасами более 80 млн тонн. На долю компании приходится 3,4 млн тонн добытой нефти.

Кроме того, начиная с 2014 года, "Роснефть" заключила ряд контрактов на покупку нефти и нефтепродуктов с государственной компанией PDVSA на условиях предоплаты.

Компании также принадлежит 100% доля в газовом проекте Mejillones и Patao (с правом экспорта) с условными ресурсами в объеме 85 млрд куб. метров и 2 нефтесервисных предприятия: Perforosven (51%) и Precision Drilling (100%).

"Проекты на территории Венесуэлы осуществляются в соответствии с требованиями применимого к ним законодательства, и соглашения, заключенные в их отношении, являются законными и действительными", - подчеркивает НК.

Теги: Венесуэла, Роснефть, PDVSA

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