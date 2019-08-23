Поиск

Цены на нефть остались стабильны и завершают в плюсе вторую неделю подряд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок практически не меняется в ходе азиатских торгов в пятницу и готовится завершить ростом вторую неделю подряд на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве подорожали на $0,06 (0,1%) - до $59,98 за баррель. На торгах в четверг цена понизилась на $0,38 (0,63%) и составляла на закрытие $59,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени практически не изменилась и составляет $55,35 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,33 (0,59%), до $55,35 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подорожали примерно на 1%.

Главным событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет мероприятие в Джексон-Хоуле, где соберутся представители крупнейших центробанков мира. В пятницу с речью выступит председатель Федрезерва Джером Пауэлл, и инвесторы ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

Рынок в целом настроен на продолжение курса на снижение базовой процентной ставки в США. Такая мера может потребоваться для поддержки экономики на фоне торговой войны с Китаем.

Между тем на прошлой неделе от представителей США и КНР не было резких заявлений по торговым вопросам, и рынок расценивает это как позитивный фактор.

"Торговый оптимизм и повсеместное смягчение ДКП поддерживают цены на нефть", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз. По его словам, другими факторами восстановления цен стали риски перебоев поставок и выполнение странами ОПЕК своих обязательств по соглашению об ограничении нефтедобычи.

Аналитики банка UBS AG ожидают восстановления цен на нефть марки Brent до $65 за баррель в течение последующих трех месяцев благодаря сокращению запасов топлива в мире. Однако в ближайшие 6 месяцев цена этой марки опустится до $62 за баррель, в 12-месячной перспективе - до $60 за баррель из-за торговых рисков.

нефть Brent

Новости

Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ-100, решила их продать

Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ-100, решила их продать

"ГАЗ" из-за слабого рынка и санкций собрался сократить рабочую неделю и зарплаты

"Ъ" рассказал о возможном обмене более 60 заключенными между РФ и Украиной

Moody's ухудшило прогноз роста ВВП России

Минфин назвал безальтернативным повышение налогов для компенсации льгот "Роснефти"

Mail.ru Group станет акционером каршеринга YouDrive

Цена нефти Brent снизилась до $60,1 за баррель в ожидании сигналов от ФРС

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Телеканал "Дождь" раскрыл доходы от контрактов с Евросоюзом

Завершена укладка "Северного потока 2" на финском участке газопровода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');