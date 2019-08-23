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Пошлины на импорт из США в Китай обрушили котировки нефти

Brent подешевела до $58,76 за баррель

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На новостях об эскалации торговой войны Китая и США котировки нефти ускорили падение.

К 18:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $58,76 за баррель, это на $1,16 (1,94%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Октябрьские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевели к этому времени на $1,59 (2,87%) - до $53,76 за баррель.

Рынок отреагировал на решение Китая ввести в два этапа новые пошлины на импорт из США общей стоимостью $75 млрд. В том числе речь идет о 5%-ной пошлины на американскую нефть.

В прошлом году Китай отказался включать нефть в список товаров, для которых были введены пошлины, признав, таким образом, важность этого вида сырья, и его нынешнее решение указывает на серьезную эскалацию торгового спора двух стран, отмечают эксперты.

"Это прямой удар по американскому экспорту нефти", - заявил Bloomberg партнер нью-йоркской Again Capital LLC Джон Кильдуфф.

По итогам первых пяти месяцев этого года Китай занимал девятое место среди крупнейших покупателей нефти в США.

Обвал цен на нефть в четверг усилился после того, как президент США Дональд Трамп пообещал объявить об ответных мерах на действия Китая и добавил, что без Китая Америке будет только лучше.

Brent WTI Дональд Трамп Китай США

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