"Волга-Днепр" реструктурирует бизнес из-за спада рынка грузовых авиаперевозок

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Группа "Волга-Днепр", в которую входят грузовые авиакомпании AirBrigeCargo (ABC), "Волга-Днепр" и "Атран", решила реструктурировать бизнес, объяснив, что это необходимо из-за спада на мировом рынке грузовых перевозок. В чем именно будет заключаться реструктуризация, компания не уточнила.

"За шесть месяцев 2019 года грузооборот трех авиакомпаний сократился на 6%, до 2,586 млрд ткм, что ниже ожиданий и бюджетных показателей на 20%. Снижение объёмов мирового рынка грузовых перевозок, избыток провозных емкостей и операционные проблемы не позволили сохранить прибыльность бизнесов компаний, входящих в группу", - сообщила группа.

Реструктуризация должна повысить качество, сократить расходы и развить продуктовую специализацию, говорится в пресс-релизе. Председатель совета директоров группы Сергей Шкляник, которого процитировали в сообщении, надеется за счет принимаемых мер вернуть компанию к росту уже в 2019 году.

"Восстановлением доверия заказчиков АВС" займется вновь назначенный гендиректор Николай Глушнев, который до этого 14 лет занимал в компании пост директора по производству, сообщила компания.

ABC, чей парк сформирован из 18 Boeing-747 Freighter, отвечает в группе за регулярные перевозки, в прошлом году их объем составил 577,6 тыс. тонн грузов, на 2,1% больше, чем годом ранее. Это был лучший результат среди других грузовых авиакомпаний России. Как сообщалось со ссылкой на данные системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году компания получила 1,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, тогда как в 2017 году результат был в 3,8 раза лучше. Выручка за год выросла на 24%, до 99,2 млрд руб. Долгосрочные заемные средства перевозчика на конец 2018 года составляли 15,3 млрд руб. (на конец 2017 года - 6 млрд руб.), краткосрочные - 5,9 млрд руб. (годом ранее - 532 млн руб.)

"Волга-Днепр", выполняющая чартерные грузовые рейсы на девяти Ан-124-100 "Руслан" и пяти Ил-76ТД, в 2018 году перевезла 28,6 тыс. тонн грузов (-24,1%) и заработала 6,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (+93%). Выручка компании составила 11,7 млрд руб. (-25%). Долгосрочные заемные средства авиакомпании на конец отчетного периода составляли 11,8 млрд руб. (на конец 2017 года - 15,9 млрд руб.), краткосрочные - 1,14 млрд руб. (годом ранее - 94 млн руб.)

Группа "Волга-Днепр" - крупнейшая на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Общий парк включает 41 самолет. Группу контролирует ее основатель и президент Алексей Исайкин.