Авиакомпания "Волга-Днепр" сократит персонал

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" в связи со спадом рынка грузовых авиаперевозок сократит персонал и законсервирует часть своих Ан-124-100 "Руслан", сообщил "Интерфаксу" представитель компании. В августе перевозчик объявлял, что по тем же причинам реструктурирует бизнес.

За счет сокращений и консервации невостребованной техники компания собирается подготовиться к нормализации и восстановлению спроса на ее услуги.

По данным Росавиации, в у перевозчика восемь Ан-124 "Руслан", сколько из них компания законсервирует, не уточняется.

Эти самолеты разработало украинское ОКБ имени Антонова. До 2016 года ГП "Антонов" и "Волга-Днепр" эксплуатировали общий парк "Русланов" через совместное предприятие, но потом украинская сторона из СП вышла. Летом 2019 года суд в Киеве арестовал "Русланы" "Волга-Днепра" и запретил их эксплуатацию после того, как российская компания продлила их летную годность в обход разработчика.

"Волга-Днепр" также сообщила, что модернизирует часть своих Ан-124. Компания завершила сертификационные испытания этого самолета с функцией автоматического зависимого наблюдения (ADS-B out). Проведенная работа позволит использовать "Русланы" в Европе и Северной Америке, когда в силу вступят соответствующие требования регуляторов EASA и FAA, считают в компании.

Перевозчик получил от Росавиации сертификат летной годности на модификацию Ан-124-100 грузоподъемностью до 150 тонн вместо обычных 120 тонн. Компания планирует доработать еще как минимум три самолета.

Группа "Волга-Днепр" ранее заявила, что в первом полугодии грузооборот входящих в нее авиакомпаний AirBrigeCargo (ABC), "Волга-Днепр" и "Атран", сократился на 6%, до 2,586 млрд ткм, что ниже ожиданий и бюджетных показателей на 20%. Падение показателя перевозчик связал с сокращением мирового рынка грузовых перевозок и операционными проблемами. Вернуться к прибыли компания обещала в 2019 году за счет реструктуризации.

11 октября издание ulnovosti.ru (освещает события Ульяновской области, где зарегистрирована "Волга-Днепр") сообщило, что сотрудникам авиакомпании не заплатили зарплаты за сентябрь и предложили написать заявления о добровольном отказе от зарплат до января 2020 года. Источник издания в группе связал это с санкциями, из-за которых НАТО отказалось от заказов на перевозки, и компания потеряла миллионы евро. Также он упомянул разрыв партнерства с "Антоновым" и проблемы с правом использовать "Русланы", а также сокращение продаж грузовых перевозок в других странах.

Официальный представитель "Волга-Днепр" тогда заявил "Интерфаксу", что долгов по зарплате "ни по одной компании группы нет", работа с кредиторами "ведется в плановом режиме в договорных рамках", а обязательства перед заказчиками выполняются "в полном объеме".