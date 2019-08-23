Пересмотр прогноза по курсу рубля на 2019 год будет минимальным

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уточнение действующего прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в $63,4 за баррель и прогноза среднегодового доллара в 65,1 рубля будет минимальным, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Он отметил, что еще весной министерство закладывало прогноз курса доллара на второе полугодие примерно на уровне 66 рублей.

Как ожидается, министерство на следующей неделе представит уточненный макропрогноз на 2019-2022 годы.

"У нас будет минимальный пересмотр (прогноза среднегодового курса рубля - ИФ). Если вы посмотрите наш весенний прогноз, то у нас второе полугодие в районе 66 рублей за доллар и предполагалось", - сказал Орешкин.

"По ценам на нефть пересмотр тоже будет минимальным", - сказал он, отвечая на вопрос, как будет пересмотрен действующий прогноз в $63,4 за баррель на 2019 год.