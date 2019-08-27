Макропрогноз-2020 - немой укор ЦБ. Обобщение

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в понедельник вечером представило обновленный прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 года, основные изменения в котором пришлись на 2020 год, когда, по мнению министерства, начнется "смена фазы кредитного цикла". Она приведет к резкому замедлению роста потребительского спроса и усилению дезинфляционного тренда.

Презентация макропрогноза впервые была настолько сконцентрирована на противоречиях Минэкономразвития с ЦБ. Тема потребительского кредитования, на динамику и риски которого министерство и Банк России смотрят по-разному, пронизывает весь прогноз. "Нам кажется, что это (динамика потребкредита - ИФ) будет одним из таких основных факторов, который очень серьезно окажет влияние на структуру спроса в российской экономике и инфляционную динамику", - сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Неуловимый таргет

Новый прогноз по инфляции на 2020 год в 3% (понижен с 3,8%) - он существенно ниже таргета и действующего прогноза ЦБ в 4% - как бы демонстрирует немой укор проводимой ДКП. При этом представлявший прогноз Орешкин отметил, что в прогноз в 3% на 2020 год заложено "существенное смягчение ДКП", но так как этот механизм действует с лагом и замедление роста потребления будет столь значительным, вернуться к целевым 4% по инфляции удастся только в 2021 году.

Отклонение от таргета вниз должно восприниматься как сигнал к действию точно так же, как воспринимается повышенный уровень инфляции, уверен Орешкин: в этом суть таргетирования. "Моя позиция в том, что отклонение от таргета по инфляции в 4% как в одну, так и в другую сторону - это одинаково плохо", - отметил министр.

Коррекция прогноза по ценам на нефть, курсу рубля, темпам роста ВВП и промпроизводства на 2019-2024 годы (некоторым исключением стал 2020 год с незначительным понижением) носила в большей степени косметический характер.

О достаточно существенном пересмотре прогноза можно говорить по реальным доходам населения на 2019 год (ожидаемое ухудшение), динамике уровня бедности (в сторону ухудшения), росту инвестиций в 2019-2020 годах (в сторону снижения темпов), росту розничной торговли с резким торможением в 2020 году, инфляции в 2019-2020 годы и счету текущих операций в 2019-2020 годах на фоне понижения прогнозов по экспорту.

Так, прогноз по росту ВВП на 2019 год остался неизменным - 1,3%, на 2020 год понижен до 1,7% с 2,0%, на 2021-2024 годы остался неизменным в интервале 3,1-3,3%, это ускорение ожидается "на фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений".

В новой версии прогноза Минэкономразвития скорректировало ожидания от среднегодовых цен на нефть Urals следующим образом: в 2019 году - $62,2 ($63,4 в предыдущей версии - ИФ), в 2020 году - $57,0 ($59,7), в 2021 году - $56,0 ($57,9), в 2022 году - $55,0 ($56,3), в 2023 году - $54,0 ($55,0), в 2024 году - $53,0 ($53,5).

Минэкономразвития незначительно повысило прогноз среднегодового курса доллара в 2019 году до 65,4 руб./$ с 65,1 руб., на 2020 год - до 65,7 с 64,9 руб. Прогноз по курсу доллара на 2021 год повышен до 66,1 руб. с 65,4 руб., на 2022 год - до 66,5 с 66,2 руб., на 2023 год, наоборот, понижен до 66,9 руб. с 67,0 руб., на 2024 год - до 67,4 руб. с 68,6 руб.

"После периода сильного рубля курс вернулся к своим фундаментальным значениям и, несмотря на закрепление нефтяных цен ниже уровня в $60 за баррель, стабилизируется вблизи текущего уровня", - сказал Орешкин.

Скромные доходы и скромные инвестиции

Прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2019 год "с учетом фактических данных" за первое полугодие был понижен до 0,1% с 1,0%. Это означает шестой год подряд без роста: в 2014-2017 годах реальные располагаемые доходы населения падали, в 2018 году после изменения Росстатом методики расчета этого показателя был зафиксирован символический рост на 0,1%, который теперь ожидается и в этом году.

Прогноз по уровню бедности на 2019 год ухудшен до 12,5% с 12,0% по предыдущему прогнозу, на 2020 год - до 11,7% с 11,1%.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2019 году понижен министерством до 2,0% с 3,1%, на 2020 год - до 5,0% с 7,0%, что теперь ближе к ожиданиям экономистов (наибольшие расхождения между консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных "Интерфаксом", и официальным прогнозом традиционно приходилось именно на этот показатель), но все равно превышает их (консенсус на 2019 год равен 1,6%, на 2020 год - 3,2%).

Согласно новой версии прогноза Минэкономразвития, счет текущих операций составит в 2019 году $71,5 млрд ($91,1 млрд в апрельской версии), в 2020 году - $55,7 млрд ($72,1 млрд). Экспорт товаров составит в 2019 году $407 млрд ($438 млрд в апрельской версии), в 2020 году - $406 млрд ($439 млрд), импорт товаров - $248 млрд ($258 млрд в апрельской версии) и $259 млрд ($274 млрд) соответственно.

Основным и принципиальным пересмотром стало понижение оценки по инфляции на 2020 год до 3% с 3,8% по предыдущему прогнозу.

"В 2020-2021 годах произойдет смена фазы кредитного цикла. После вклада потребительского кредита в прирост конечного спроса в 1,7 трлн руб. в этом году (3,3% всего потребления домохозяйств), в 2020 году он составит 0,4 трлн руб. Результат - резкое замедление потребительского спроса (до плюс 0,6% - прогноз понижен с 2,1%) и усиление дезинфляционного тренда (инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3,0%, а по итогам года составит 3,0%)", - говорится в прогнозе Минэкономразвития. При этом, по словам Орешкина, смягчение ДКП уже не сможет компенсировать эффект слабого потребительского спроса в 2020 году с точки зрения достижения таргета в 4%.

В прогнозе министерства отдельно прописывается, что "в случае, если меры по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов не окажут необходимого эффекта, может реализоваться сценарий "внезапной остановки" потребительского кредитования, причиной которой станет резкое ухудшение платежеспособности заемщиков при дальнейшем росте долговой нагрузки".

По оценке Минэкономразвития, при сохранении текущих темпов роста портфеля резкий разворот тенденций может произойти в 2021 году. "В таком случае отрицательный вклад "долговой разгрузки" домашних хозяйств в темпы роста потребительских расходов населения достигнет минус 6% г/г. Это означает, что даже с учетом других компенсирующих эффектов (смягчение ДКП Банком России) расходы домашних хозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% г/г в реальном выражении. При этом экономика войдет в рецессию. В таком сценарии в 2021 году ВВП сократится на 0,6%", - предупреждают в министерстве о рисках сохранения высоких темпов рост потребкредитования. Правда, сам Орешкин назвал такой сценарий маловероятным.

В базовой версии прогноза министерство ожидает резкое замедление роста потребкредитования до примерно 4% в 2020 году с 20% в 2019 году.