"Аэрофлот" покрыл только 40% потерь от перевозки пассажиров "Трансаэро"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на данный момент компенсировал только 40% потерь от перевозки пассажиров "Трансаэро", решение чиновников перераспределить допуски к маршрутам обанкротившейся компании вызывает вопросы, заявил в интервью "Интерфаксу" гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Это, напомню, решение правительства - оно жесткое, конкретное: пока "Аэрофлот" не вернет себе 17 млрд рублей, он будет использовать допуски. На текущий момент мы компенсировали около 40%. Да, мы называли примерный срок 5-7 лет, но мы же не знали, что керосин так вырастет!" - сказал Савельев.

"Почему одно юридическое лицо, "Аэрофлот", должно было заплатить за другое юридическое лицо - "Трансаэро"? Это незаконно, все забывают, особенно чиновники, что "Аэрофлот" только на 51% принадлежит государству, 49% - это сторонние акционеры. И они забывают об официальных возможностях акционеров "Аэрофлота" предъявлять иски за нанесение компании ущерба", - отметил глава компании.

После прекращения деятельности "Трансаэро" в 2015 году группе "Аэрофлот" достались временные права на 56 допусков к ее международным маршрутам, чтобы компенсировать расходы на перевозку ее пассажиров. В 2016 году Росавиация своим приказом продлила на полгода "Аэрофлоту" и "России" 37 допусков, в марте 2017 года - на 32 из 34 запрошенных, в марте этого года - на 31 из 32. Экс-глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что допуски автоматически будут продлеваться "Аэрофлоту", пока тот не покроет убытки.

Но в августе этого года межведомственная комиссия при Минтрансе РФ решила распределить допуски "Трансаэро" на зимний сезон IATA 2019/2020 между авиакомпаниями на основе голосования. В результате "Аэрофлот" сохранил все допуски, кроме доставшегося S7 маршрута Москва - Париж.

"У меня лично очень хорошие отношения с Владиславом Филевым (владельцем авиакомпании S7 - ИФ), я поэтому к нему лично и к компании претензий не могу предъявить, это бизнес. Но у меня к чиновникам вопросы. По нашей оценке, наши общие сетевые потери на годовом лаге могут составить $29 млн. И "Шереметьево" потеряет этих пассажиров, потому что они в "Домодедово" уйдут...", - отметил Савельев.