"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - До суда дошло первое уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании "Трансаэро", сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

По данным издания, в среду пройдет первое заседание по существу по делу в отношении бывшего временного управляющего Михаила Котова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ), в результате которого произошло хищение активов компании, оцененных более чем в 1 млрд рублей. В отношении Котова также выносилось обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но следствие его сняло.

Котов признал вину в злоупотреблении с расчетом на быстрое рассмотрение дела в особом порядке, но во время выступления подсудимого с последним словом суд обнаружил противоречия между обвинительным заключением и позицией Котова. В результате было решено провести процесс в обычном порядке с рассмотрением доказательств и допросом свидетелей.

"Ъ" отмечает, что расследование дела началось в 2017 году в связи с задержкой зарплат более чем на два месяца (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Следствие установило, что с марта по октябрь 2016 года 6,8 тыс. работников авиакомпании не получили более 400 млн рублей, а в действиях топ-менеджмента "Трансаэро" усмотрели растрату в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями.

По первоначальной версии следствия, Котов, а также экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин и бывший главный бухгалтер Андрей Ковалев в период с октября 2015 года по сентябрь 2017 года в сговоре злоупотребляли полномочиями и совершали сделки для хищения имущества компании. Ущерб от их действий оценили в 1,7 млрд руб.

Изначально дела фигурантов были объединены в одно производство, однако дело Котова было затем выделено, в нем фигурировала уже сумма ущерба в 1,1 млрд руб. Расследование дела в отношении Бурдина и Ковалева продолжается.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года компания была признана банкротом.