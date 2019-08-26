Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, соответствующий план мер был подготовлен по поручению президента РФ, и в ближайшее время он будет рассмотрен в правительстве.

Министр отметил, что в базовый сценарий социально-экономического развития заложена успешная реализация ряда структурных мер.

Первой мерой является улучшение инвестиционного климата. В прогноз заложена предпосылка об успешной реализации мер по пяти ключевым направлениям: реформа контроля и надзора, снижение административных барьеров, создание предсказуемой среды ведения бизнеса, формирование региональных программ инвестиционного развития, увеличение охвата действия инвестиционной налоговой льготы и региональных инвестиций в инфраструктуру, повышение доверия к правоохранительной системе.

Второй мерой министерство называет повышение эффективности функционирования рынка труда. В базовый сценарий прогноза заложено снижение структурной безработицы и повышение экономической активности населения за счет преодоления ограничений следующими способами: формирование региональных программ снижения структурной безработицы с акцентом на региональные особенности (в т.ч. на сельских территориях), в том числе с настройкой программ социального контракта, цифровизация трудовых отношений и развитие гибких (в том числе - удаленных) форм занятости, усиление миграционного притока с акцентом на высококвалифицированных специалистов с помощью реализации мер, направленных на упрощение получения гражданства и вида на жительство высококвалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами, а также с помощью мер, направленных на технологическое упрощение получения мигрантами необходимых документов (по принципу работы "единого окна").

Третьей мерой Минэкономразвития называет повышение эффективности функционирования государственного и квазигосударственного сектора. Ключевым направлением является внедрение принципа отдачи на инвестиции при реализации инвестиционных проектов государственных компаний.

Четвертой мерой названо технологическое развитие. "Ускорение развития и внедрения новых технологических решений предполагается в рамках работы по ключевым технологическим направлениям и развитию сети инновационных научно-технологических центров. Максимальный эффект на экономический рост в рассматриваемый период даст внедрение технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и роботизации. Предполагается формирование "правовых песочниц" для ускорения внедрения новых технологий, а также предоставление льготного налогового режима для компаний, работающих в данных сферах, в том числе за счет работы в рамках вступивших в силу поправок в закон о промышленной политике - СПИК 2.0", - говорится в прогнозе министерства.

Пятой мерой Минэкономразвития перечислило развитие конкуренции. "Конкурентная среда является необходимым условием эффективного функционирования экономики. В целях развития конкуренции будет проводиться политика по следующим направлениям: снижение доли государства в экономике; активизация программы приватизации, в том числе в банковской сфере; создание благоприятных условий для добросовестных участников рынка, в том числе нормализация условий электронной торговли для иностранных игроков; снижение объемов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции", - отмечают в министерстве.

Шестой мерой названо финансирование. "Помимо создания благоприятной среды для увеличения инвестиционного спроса, должны быть реализованы меры, направленные на создание источников финансирования инвестиционных проектов внутри экономики. Такие меры включают: формирование долгосрочных сбережений населения, в том числе через внедрение института индивидуального пенсионного капитала, развитие ипотечного рынка, в том числе с помощью развития рынка ипотечных ценных бумаг, а также ипотечного кредитования в сфере индивидуального жилищного строительства, структурная кредитная политика, предполагающая меры, направленные на изменение структуры кредита в сторону ипотечных и корпоративных кредитов при обеспечении достаточного уровня кредитного предложения", - считают в министерстве.

Седьмой мерой назван внешний сектор. "Достижение целей по расширению несырьевого неэнергетического экспорта товаров и экспорта услуг, дальнейшая интеграция в мировую торговлю и встраивание в глобальные цепочки добавленной стоимости требует движения по следующим направлениям: реализация активной интеграционной повестки (по линиям Союзного государства, ЕврАзЭС и СНГ), реализация программ углубления внешнеэкономических связей по ключевым рынкам (программы развития сотрудничества с Китаем, Индией, СНГ, арабскими странами, Турцией, Японией, странами АСЕАН, а также с Евросоюзом), использование средств ФНБ для поддержки внешней экспансии", - перечисляют в Минэкономразвития.

Последней, восьмой мерой Минэкономразвития назвало систему государственного управления: "Следующими шагами модернизации системы госуправления станут: полномасштабное внедрение принципов проектного управления - распространение основных принципов управления национальными проектами на всю систему государственного управления, цифровизация элементов системы госуправления, в том числе процесса принятия решений и системы развития человеческого капитала".