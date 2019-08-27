ФАС оштрафует Samsung на 2,5 млн рублей за координацию цен на гаджеты в РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определила штраф за координацию цен на гаджеты для российской "дочки" Samsung - ООО "Самсунг электроникс Рус" - в размере 2,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

К административной ответственности привлечены работники российской "дочки", которые контролировали соблюдение цен на гаджеты у реселлеров.

В апреле текущего года ФАС признала "дочку" Samsung виновной в данном правонарушении. "Компания координировала экономическую деятельность ПАО "Вымпелком", АО "РТК", АО "Связной Логистика", ООО "Эльдорадо", ООО "МВМ", НАО "Юлмарт", ООО "Мобайл-Логистик", АО "Технопоинт", ООО "Сеть Связной", ООО "Ситилинк", ООО "ДНС Ритейл", ООО "ТЛФ" и ООО "Открытые технологии", - констатировала ФАС.

В федеральной службе пришли к выводу, что "Самсунг электроникс Рус" согласовывала свою деятельность при продажах своих смартфонов и планшетов в РФ упомянутыми компаниями.

ФАС возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале. Регулятор констатировал, что внеплановая проверка компании выявила признаки нарушения части 5 статьи 11 федерального закона о защите конкуренции. Компания координировала деятельность реселлеров Samsung, что привело к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов и планшетов. Речь идет о восьми моделях смартфонов: Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus и других, а также о пяти моделях планшетных компьютеров: Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6 и т.д.

ФАС неоднократно возбуждала ранее дела в отношении производителей гаджетов за координацию цен на свои устройства. Так, в апреле 2017 года федеральная служба завела административное дело на российскую "дочку" Apple, компанию "Эппл Рус" из-за координации цен на iPhone.