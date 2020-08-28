ФАС предписала Apple до 30 ноября устранить нарушения на рынке приложений

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что выдала Apple предписание устранить до 30 ноября нарушения, ограничивающие конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств под управлением iOS.

Ведомство обязало Apple удалить из своей документации положения, которые дают компании право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазин приложений AppStore.

"Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в AppStore без потери важного функционала", - говорится в пресс-релизе.

10 августа ФАС признала, что Apple ограничила конкуренцию на рынкеприложений и злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля. Американская корпорация собиралась это решение оспорить.

Дело было возбуждено в отношении Apple в сентябре 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.