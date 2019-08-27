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Новак заверил, что Россия выполнит в августе сделку ОПЕК+

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщилминистр энергетики РФ Александр Новак.

Глава ведомства, отвечая на вопросы об ожиданиях добычи нефти Россией в августе и сентябре, и будет ли она придерживаться лимитов, установленных ОПЕК+, заверил, что Москва привержена обязательствам и будет реализовывать то, что было заключено.

На вопрос о том, предлагает ли Саудовская Аравия снизить добычу нефти еще больше, он сказал: "Мы должны сейчас смотреть, мы будем обсуждать вопросы, касающиеся рынка в сентябре"

В первую половину августа Россия разогнала добычу нефти до 11,32 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 35% после 3 месяцев ее перевыполнения. Согласно условиям ОПЕК+, производство нефти должно быть снижено на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года, в августе же сокращение составило лишь 80 тыс.

ОПЕК ОПЕК+ Александр Новак

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