РФ в августе разогнала добычу нефти, выполнив сделку ОПЕК+ лишь на 44%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия в августе разогнала добычу нефти до 1,542 млн тонн в сутки, или 11,3 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), выполнив сделку ОПЕК+ лишь на 44%. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Резкий рост добычи в августе последовал после того, как в мае-июле 2019 года производство нефти упало до 11,1-11,14 млн б/с из-за загрязнения трубопровода "Дружба" и временной остановки прокачки по нему топлива.

Впрочем, в последние дни августа ситуация стала меняться. Примерно с 26 августа суточная добыча нефти стала немного снижаться, постепенно приближаясь к уровню, установленному сделкой ОПЕК+ в 11,17 млн баррелей в сутки. Основную лепту в снижение производства в конце августа внесла "Татнефть" . Если в начале месяца ее добыча достигала 84 тыс. тонн в сутки, то к 29 августа она снизилась до 67,8 тыс. т/с. Кроме того, производство нефти снизил "ЛУКОЙЛ" с 227,6 тыс. т/с до 220 тыс. т/с.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В первую половину августа Россия разогнала добычу нефти до 11,32 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 35% после 3 месяцев ее перевыполнения. Согласно условиям ОПЕК+, производство нефти должно быть снижено на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года. Однако в августе же сокращение составило лишь 80 тыс.