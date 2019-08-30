Поиск

РФ в августе разогнала добычу нефти, выполнив сделку ОПЕК+ лишь на 44%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия в августе разогнала добычу нефти до 1,542 млн тонн в сутки, или 11,3 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), выполнив сделку ОПЕК+ лишь на 44%. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Резкий рост добычи в августе последовал после того, как в мае-июле 2019 года производство нефти упало до 11,1-11,14 млн б/с из-за загрязнения трубопровода "Дружба" и временной остановки прокачки по нему топлива.

Впрочем, в последние дни августа ситуация стала меняться. Примерно с 26 августа суточная добыча нефти стала немного снижаться, постепенно приближаясь к уровню, установленному сделкой ОПЕК+ в 11,17 млн баррелей в сутки. Основную лепту в снижение производства в конце августа внесла "Татнефть" . Если в начале месяца ее добыча достигала 84 тыс. тонн в сутки, то к 29 августа она снизилась до 67,8 тыс. т/с. Кроме того, производство нефти снизил "ЛУКОЙЛ" с 227,6 тыс. т/с до 220 тыс. т/с.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В первую половину августа Россия разогнала добычу нефти до 11,32 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 35% после 3 месяцев ее перевыполнения. Согласно условиям ОПЕК+, производство нефти должно быть снижено на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года. Однако в августе же сокращение составило лишь 80 тыс.

ОПЕК+ ОПЕК

Новости по теме

Новости

Троценко купит у ВЭБа долг завода "Аммоний" за $900 млн

РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве

Минэкономразвития предложило дать возможность выкупать долг у кредиторов

ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на мегапроект "Газпрома" на Балтике

ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на мегапроект "Газпрома" на Балтике

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Apple пообещала больше не записывать разговоры пользователей с Siri

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы к президентским выборам в США

МТС купила у АФК "Система" киностудию за 2 млрд рублей

МТС купила у АФК "Система" киностудию за 2 млрд рублей

Минфин предложил переформатировать рабочую группу по связям правительства с инвесторами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');