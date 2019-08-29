Торги на российском рынке открылись разнонаправленно

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Торги в Москве в четверг начались разнонаправленно на фоне ослабления рубля и наметившейся общемировой коррекции вниз из-за неопределенности в дальнейших планах США и Китая после эскалации торгового спора.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи подрос на 0,2% и составил 2681,67 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1263,35 пункта, цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Курс доллара вырос на восемь копеек, до 66,88 рубля.

Подорожали на старте торгов рублевые акции "Россетей" (+1,5% и +1,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Мечела" (+0,58%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

"Газпром" представил полугодовой отчет по МСФО. Прибыль компании во II квартале составила 300,5 млрд рублей (прогноз - 316 млрд рублей), EBITDA - 497 млрд рублей (прогноз - 495 млрд рублей), прибыль по курсовым разницам - 34,5 млрд рублей (средний прогноз - 34 млрд рублей). Свободный денежный поток "Газпрома" во II квартале предсказуемо ушел ниже нуля - до минус 55 млрд рублей (рынок ждал минус 25 млрд рублей).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Индексы в США в среду выросли на акциях нефтекомпаний на фоне подъема цен на нефть, поддержку которой оказали данные о падении ее запасов в США до минимального уровня с октября 2018 года по итогам минувшей недели.

Фондовые индексы США, однако, завершают август снижением более чем на 3% в связи с сохраняющимися опасениями в отношении последствий торгового спора Вашингтона и Пекина.

Трейдеры также следят за ситуацией в Великобритании: опасения выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit) выросли после объявленной в среду приостановки деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Усилившаяся инверсия кривой доходности US Treasuries повысила ожидания рецессии в США, а также способствовала росту волатильности фондового рынка. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

По данным на закрытие рынка в среду, доходность 10-летних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, 2-летних - 1,496% годовых, свидетельствуют данные FactSet. При спреде в 4 базисных пункта инверсия кривой доходности US Treasuries является максимальной с 2017 года.

В Азии в четверг преобладает умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%) в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

Нефть в четверг также корректируется вниз после роста, цена Brent находится на $0,55 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка 28 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $59,54 за баррель (-0,7% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $55,55 за баррель (-0,4% и +1,6% в среду).

Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

Снижение запасов нефти в США показывает, что агрессивное сокращение добычи странами ОПЕК+ оказывает влияние на мировой рынок, отмечают эксперты. Тем не менее, цены на нефть завершают август снижением, поскольку трейдеры не видят шансов на быстрое завершение торгового спора США и Китая, что негативно сказывается на прогнозах в отношении спроса.