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Российский рынок акций начал торги в небольшом плюсе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал торги в зеленой зоне на фоне внешнего оптимизма, подогретого ослаблением опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем.

К 10:01 30 августа индекс МосБиржи составил 2715,57 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1285,22 пункта (+0,02%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 66,57 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,3%), Магнитогорского металлургического комбината (+0,7%), "Башнефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "РусАла" (+0,2%).

Просели бумаги "Мечела" (-1%), Мосбиржи (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%), "Распадской" (-0,1%).

Индексы в Соединенных Штатах 29 августа выросли на 1,3-1,5% на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового войны с США. Европейские рынки акций также завершили торги на подъеме

В Азии 30 августа наблюдается смешанная динамика индексов. Слабо минусуют американские фондовые фьючерсы.

29 августа официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Пекин считает необходимым предотвратить эскалацию торговой войны с Вашингтоном и дальнейшее повышение пошлин.

США Китай МосБиржа РТС НОВАТЭК

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