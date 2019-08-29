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Структура Ротшильдов получила контроль над аэропортом Кишинева

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда, зарегистрированная на Гернси, получила контроль над концессионером международного аэропорта Кишинева Avia Invest, купив ее владельца - кипрскую Komaksavia Airport Invest Ltd, сообщила пресс-служба инвесткомпании. Сделку пытались заблокировать власти Молдавии.

Ротшильд пообещал, что компания будет свободна от политической повестки, а ее опыт принесет пользу аэропорту.

О сделке стало известно 19 августа.

Avia Invest получила в концессию аэропорт Кишинева в 2013 году на 49 лет. Сначала эта компания принадлежала на паритетной основе российским "Коломенскому заводу" и "Хабаровскому аэропорту". В 2014 году владельцем 95% концессионера стало российское ООО "Комаксавиа", принадлежащее офшорным компаниям. Предполагалось, что за этим ООО стоит молдавский бизнесмен Илан Шор (объявлен в международный розыск). У "Хабаровского аэропорта" осталось 5% Avia Invest, "Коломенский завод" вышел из проекта. С 2016 года "Комаксавиа" в структуре владельцев Avia Invest сменила кипрская Komaksavia Airport Invest Ltd.

В 2015 году власти Молдавии начали расследование законности передачи аэропорта в концессию. Министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан и премьер-министр Майя Санду заявили представителю NR Investments, что контракт о концессии был составлен с нарушениями, молдавская прокуратура ведет расследование по этому поводу.

На информации о сделке с компанией Ротшильда на прошлой неделе в стране созвали Высший совет безопасности. После заседанияСанду и президент Игорь Додон заявили, что заблокировали любые сделки с акциями Avia Invest. По словам премьера, имущество концессионера арестовали. NR Investments обошла эти ограничения, поскольку формально владелец компании-концессионера остался прежним.

Молдавия Натаниэль Ротшильд NR Investments Кишинев Avia Invest

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