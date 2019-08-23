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Разыскиваемый Молдавией депутат и бизнесмен оказался в Израиле

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - МВД Израиля подтвердило, что разыскиваемый в Молдавии депутат и бизнесмен Илан Шор, муж певицы Жасмин, находится в Израиле. Как заявил глава молдавского представительства "Интерпола" Виорел Центю, такой ответ ведомство получило по своему запросу.

15 августа парламент Молдавии лишил Шора депутатского иммунитета. 25 июля суд арестовал его заочно и объявил в розыск по обвинению в соучастии в выводе около $1 млрд из банковской системы страны.

Шор покинул Молдавию 14 июня вместе с олигархом Виктором Плахотнюком, после того, как Демократическая партия Молдавии уступила власть и перешла в оппозицию.

Шор был председателем совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других учреждений - "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около $1 млрд, или более 20% ВВП Молдавии.

Уголовное дело о хищении возбудили в 2015 году, Шор стал одним из фигурантов. В 2017 года суд приговорил его к 7,5 годам тюрьмы, но решение считается не вступившим в силу, поскольку его еще не рассматривала Апелляционная палата. В конце июня 2019 года прокуратура добилась ареста активов бизнесмена, а в июле - его объявления в международный розыск.

Илан Шор Молдавия Жасмин Израиль Виктор Плахотнюк

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