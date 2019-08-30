Котировки Brent и WTI начали утро пятницы разнонаправленно

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нефть Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI слабо дешевеет, по итогам всей недели обе марки подорожали на сигналах об ослаблении враждебности в отношениях США и Китая.

К 8:05 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $61,1 за баррель, это на $0,02 (0,03%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. За четверг Brent подорожала на $0,59 (0,98%), до $61,08 за баррель.

Октябрьский фьючерс на WTI к этому же моменту подешевел на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,13 (0,23%) - до $56,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,93 (1,67%), до $56,71 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 4,4%.

Поддержку рынку накануне оказали слова официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, о котором президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе. Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Стремление Китая избежать дальнейшей эскалации конфликта, было позитивно воспринято трейдерами, опасающимися, что разгорающаяся торговая война приведет к существенному усилению глобального экономического подъема и, соответственно, спроса на нефть.

Минэнерго США в минувшую среду объявило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня.

"Резкое падение запасов нефти в США напомнило трейдерам, что ОПЕК и ее союзники продолжают ограничивать добычу, и это будет способствовать дальнейшему сокращению предложения на рынке", - цитирует MarketWatch аналитика Oanda Эдварда Мойю.

В центре внимания инвесторов остается приближающийся к восточному побережью штата Флорида ураган "Дориан", которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают следить за ситуацией.