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Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Флориду урагана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что решил отменить планировавшийся на конец этой недели визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан".

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

"Я считаю, что мне нужно остаться здесь. Похоже на то, что ураган действительно будет очень сильным", - добавил президент США.

Он заверил, что его визит в Польшу состоится "в недалеком будущем".

Ранее сообщалось, что в конце этой недели Польшу должен посетить президент Украины Владимир Зеленский. В Киеве не исключали, что там он проведет встречу с Трампом.

Дональд Трамп США Польша

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