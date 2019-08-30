Нефть продемонстрировала рекордный рост в последнюю неделю августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов 30 августа, но завершают неделю рекордным ростом за семь недель. Это происходит благодаря сигналам об ослаблении враждебности в отношениях США и Китая и падению запасов топлива в Соединенных Штатах. С начала этой недели Brent прибавила в цене 2,4%, WTI - 3,2%.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 по московскому времени 30 августа подешевели на $0,28 (0,46%) - до $60,8 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,83 (1,46%), до $55,88 за баррель.

Важным позитивным фактором для рынка стали слова официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги Вашингтона, вводившего новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Тем временем данные Минэнерго США, обнародованные 28 августа, показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 10 млн баррелей. Это рекордные темпы падения с июня 2019 года.

Кроме того, инвесторы следят за надвигающимся на восточное побережье Флориды ураганом "Дориан", которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают оценивать его возможные последствия.

"Мы приближаемся к периоду, когда тропические циклоны становятся все более важным фактором", - говорит управляющий директор Petromatrix Оливье Жакоб.