В Минэнерго признали, что сокращение добычи нефти в РФ в августе будет меньше плана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала, сообщил журналиста глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Тем, не менее, Россия останется приверженцем 100% исполнения сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил он. "По месяцу у нас будет чуть меньше сокращение, чем по плану, учитывая, что мы предыдущие месяцы перевыполняли", - сказал он.

"Мы стремимся к 100% исполнению, но будет скорее всего чуть меньше, динамика такая складывается. Хотя конец месяца, мы именно в эти последние дни перевыполняем", - добавил он.

Новак отметил, что текущая ситуация на рынке нефти является вполне стабильной, а волатильность цен на нефть не высокая.

Небольшое снижение прогнозного уровня цены на нефть Urals в 2019 году с $63,4 до $62,2, которое допустило Минэкономразвития, является нормальным, заверил министр. "Прогнозы, они всегда корректируются, я ничего не вижу здесь сверхъестественного", - сказал Новак.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 12 сентября в Абу-Даби будет обсуждать складывающуюся ситуацию на рынке нефти и прогнозы ее цены. "Это мониторинговых комитет, который будет на полях мирового энергетического конгресса. Мы посмотрим, как складывается ситуация за три месяца, какие прогнозы, будет традиционная встреча с традиционным обсуждением ситуации по исполнению соглашения и ситуации на рынке", - сказал Новак.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тысяч баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.