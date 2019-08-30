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ЦБ утвердил максимальный уровень комиссий для розницы при платежах через СБП

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ЦБ.

Диапазон этих комиссий составит от 0 до 0,7%.

Утверждается, что комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%", указано в сообщении регулятора. При этом для физлиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными, отмечает ЦБ.

Тарифы вступят в силу с 1 октября 2019 года.

"Данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ритейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП", - отметила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Там отмечается, что также совет директоров ЦБ принял решение снизить границу тарифов Банка России для участников СБП по операциям в системе до 5 копеек вместо ранее установленных 50 копеек. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года действует льготный период, в рамках которого ЦБ не взимает плату с банков-участников за операции в СБП.

Как сообщалось ранее, оплата товаров и услуг с помощью СБП будет происходить путем сканирования QR-кодов. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что обсуждался уровень тарифа 0,4% для ритейлеров по таким операциям.

Регулятор также сообщал, что внедрение оплаты через QR-коды в рамках Системы быстрых платежей снизит издержки торговых предприятий в 2-3 раза по сравнению с действующими эквайринговыми комиссиями. Ритейлеры неоднократно жаловались на слишком высокую комиссию, которую банки получают за эквайринг в торгово-сервисных предприятиях. Поручение разобраться с проблемой давал президент РФ Владимир Путин.

ЦБ РФ

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