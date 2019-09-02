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Китай усилит стимулирование экономики на фоне торговой войны с США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Китая активизирует меры по стимулированию экономики в связи с глобальным экономическим спадом и торговой войной с США, говорится в заявлении на сайте Госсовета. Такое решение чиновники приняли на заседании комитета по финансовой стабильности и развитию, который возглавляет зампред Госсовета Лю Хэ.

Финансовым институтам и регуляторам предписано содействовать выпуску специализированных бондов, являющихся ключевым источником финансирования инфраструктурных проектов регионов, пишет The Wall Street Journal.

Наращивание Пекином расходов на новые инфраструктурные проекты поддержало экономический рост в Китае в условиях ослабления глобального спроса, однако этого недостаточно, чтобы нивелировать все риски, связанные с торговой войной, говорится в обзоре Capital Economics.

Комитет по финансовой стабильности и развитию КНР сообщил также, что намерен принимать активные меры для снижения стоимости заимствования для бизнеса, особенно для малого.

В прошлом месяце Народный банк Китая провел реформу системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками, рассчитывая, что это приведет к снижению стоимости заимствования. Новым бенчмарком стала LPR (loan prime rate) - ставка, отражающая стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. ЦБ изменил механизм расчета LPR, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Комитет также призвал банки использовать новые инструменты для пополнения капитала, чтобы иметь возможность выдавать больше кредитов и поддерживать, таким образом, экономический рост.

Как сообщалось, 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Китайская газета Global Times назвала введение этих пошлин "поворотным моментом в торговой войне". В статье Global Times отмечается, что последний раунд повышения пошлин, затрагивающий широкий круг потребительских товаров, ударит напрямую по американским потребителям.

Китай США Народный банк Китая

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