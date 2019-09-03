Трамп пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае затягивания переговоров

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 сентября, предупредил Китай, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия договора будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп в своем твиттере.

Американский лидер также утверждает, что Китаю вместо нынешней администрации Трампа хотелось бы иметь дело с другой, которая бы позволила бы Пекину продолжать "ограбление США". При этом Трамп оценил потери Вашингтона от прежней торговой политики США в $600 млрд в год.

В то же время американский лидер заявил, что США добиваются больших успехов в торговых переговорах с Китаем.

В июле Трамп уже обвинял власти КНР в затягивании торговых переговоров в ожидании результатов президентских выборов в США 2020 года. Тогда же Трамп обещал, что в случае его переизбрания на этих выборах позиция Вашингтона станет жестче.

1 сентября 2019 года в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, включая одежду и электронику. В Китае с этого же дня начали действовать ответные сборы за ввоз в страну американской продукции, в том числе соя-бобов, нефти и фармацевтической продукции. 2 сентября Пекин сообщил, что подал жалобу на новые американские пошлины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик в конце мая и до сих пор не возобновились. По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия перезапуска переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.