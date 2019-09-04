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Isuzu готова создать в России производство пикапов для экспорта

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Isuzu после 2023 года будет готова организовать производство своих пикапов в России - как для внутреннего рынка, так и для экспорта, пишут в среду "Ведомости" со ссылкой на генерального директора "Исузу рус" (российская "дочка" японского автомобильного концерна) Фабриса Горлье.

"К этому времени ежегодные продажи пикапов Isuzu в России могут достичь 2-3 тыс. машин в год", - пишет газета. Свой пикап D-Max компания вывела на российский рынок в конце 2016 года. Машина стоит от 2,145 млн руб. В 2019 году было продано около 400 пикапов, привел данные представитель компании.

Производство пикапов будет вестись по полному циклу, заявил Горлье. "Крупноузловой сборки для пикапов не существует в принципе - такова их специфика", - отметил он. Сейчас Isuzu на своем заводе в Ульяновске крупноузловым способом выпускает грузовики массой от 3,5 до 33 тонн, напоминает издание.

По словам топ-менеджера, не исключено сотрудничество с партнером Isuzu в России - компанией Sollers, которая выпускает пикапы "УАЗ". У партнеров есть СП - оно было создано для реализации специального инвестиционного контракта, подписанного в 2018 году с министерством промышленности и торговли РФ. Проект предполагает инвестиции в размере 6 млрд руб. в совместные разработки машин в сегменте среднетоннажных грузовиков и повышение их локализации.

"Для Isuzu Россия - очень важный рынок. Он имеет все шансы стать в перспективе крупнейшим в Европе. Поэтому компания стабильно инвестирует в российские проекты", - сказал "Ведомостям" Горлье. Размер возможных инвестиций в проект выпуска пикапов в РФ он не раскрыл.

В 2018 году продажи пикапов в России после трех лет снижения выросли на 10,8%, до 11,2 тыс. шт., но за семь месяцев 2019 году вновь упали - на 10%, приводит газета данные "Автостата". Сокращение наблюдается и в других сегментах автомобильного рынка. Например, продажи грузовиков снизились за семь месяцев на 4,6%.

"Текущее сокращение рынка на нас повлияло минимально: в японо-корейском сегменте мы увеличили долю (в 2019 году - ИФ) на семь процентных пунктов, почти до 50%, и рассчитываем продать по итогам года 4,1-4,3 тыс. машин (в разных сегментах - ИФ)", - отметил Горлье. В дальнейшем, добавил он, наращивать долю будет сложнее, но этому помогут пикапы и новые модели, модификации грузовиков.

Mitsubishi планирует продать в России по итогам 2019 г. столько же пикапов (L200), сколько годом ранее, - около 3 тыс., сообщил изданию директор по маркетингу и связям с общественностью дистрибуторской компании "ММС рус" Илья Никоноров. По его словам, возможность выпуска пикапов в стране не изучается, "так как перспективы развития этого сегмента не очевидны".

Из-за климатических особенностей и популярности кроссоверов круг потребителей пикапов в России узок и таким же останется в обозримой перспективе, считает Никоноров: доля сегмента будет колебаться в пределах 0,5-0,8% от общего рынка. Похожий прогноз и у замглавы отдела аналитики "Автостата" Дмитрия Ярыгина - на уровне 1%. Расти сегменту мешают прежде всего высокие цены на пикапы, полагает он.

Isuzu

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