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Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных веществ, которые не зарегистрированы в РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, в том числе "Фризиум", за покупку которого за рубежом ранее задерживали матерей больных детей.

"Препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Вот эти 10 тысяч упаковок, они уже приобретены Московским эндокринным заводом", - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, отвечая на вопрос "Интерфакса" в среду на Восточном экономическом форуме.

21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщили, что правительство РФ закупит 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей, препараты планируется ввезти в конце октября.

Ранее федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов. В сообщении перечисляются: диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в России), а также препарата клобазам (известен под торговым названием "фризиум"), который в России не производится и не зарегистрирован.

Директор Благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявляла, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе, по ее словам, процесс тормозится. Дети не получают лекарства даже после заключения консилиума с назначением и последующих решений судов с требованием обеспечить их лекарствами. Также она отмечала, что имеющиеся в России зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого лекарственного воздействия, как незарегистрированный "Фризиум". Зарегистрированные препараты могут иметь у некоторых тяжело больных детей побочные эффекты, так, у одного ребенка открывалось желудочное кровотечение при приеме зарегистрированного препарата. При приеме "Фризиума" таких побочных эффектов нет.

Ранее при попытке забрать на почте купленный за рубежом препарат было задержано несколько матерей, что каждый раз вызывало общественный резонанс.

Фризиум

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