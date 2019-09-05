Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.

Об этом глава правительства написал на своей странице Вконтакте.

Медведев признает, что в настоящий момент проблема производства этих препаратов в России не решена. "Пока она не решена, будет сделано следующее - я подписал распоряжение правительства о выделении денег из Резервного фонда на закупку нужных лекарств", - сообщил премьер.

Он отмечает, что "это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам".

"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а врачи смогут назначать такие препараты", - подчеркивает глава правительства

Ранее сообщалось, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" закупил 10 тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, в том числе "Фризиум", за покупку которого за рубежом ранее задерживали матерей больных детей. При попытке забрать на почте купленный за рубежом препарат женщин задерживали. На одну из них завели уголовное дело, затем прокуратура это решение отменила. Эти случаи вызвали общественный резонанс.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой 21 августа журналистам сообщили, что правительство РФ закупит 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей, препараты планируется ввезти в конце октября.

Ранее "Московский эндокринный завод" уже направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов. В сообщении перечислялись: диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в России), а также препарат клобазам (известен под торговым названием "фризиум"), который в России не производится и не зарегистрирован.

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила 30 августа, что запасы "Фризиума" в России подходят к концу, а его нелегальные поставщики ушли с рынка. Она предупредила, что препарат нужен 2 тыс. детям, которым грозит смерть от эпилептического припадка.