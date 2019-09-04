"Звезда" и Samsung Heavy Industries создали СП для строительства челночных танкеров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" и Samsung Heavy Industries (Республика Корея) в рамках V Восточного экономического форума объявили об учреждении совместного предприятия по управлению проектами строительства на ССК "Звезда" челночных танкеров дедвейтом от 42 до 120 тысяч тонн, говорится в сообщении "Роснефти".

Предприятие учреждено в соответствии с подписанным в 2018 году соглашением об обмене опытом в области проектирования и строительства челночных танкеров. Samsung Heavy Industries предоставит ССК "Звезда" технические спецификации, а также документацию базового и детального проекта судов, окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации танкеров-челноков совместно с АО "ЦКБ "Лазурит".

Кроме того, по условиям соглашения корейская компания обеспечит техническую поддержку планирования, управления и контроля качества в ходе строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования; обеспечит инженерно-техническое сопровождение строительства челночных танкеров на ССК "Звезда".

Также Samsung Heavy Industries проведет обучение российского персонала на своей верфи, организует производственную практику на аналогичных проектах.

Компания Samsung Heavy Industries обладает большим опытом и квалификацией в проектировании и строительстве челночных танкеров. Входит в "большую тройку" судостроителей Южной Кореи.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом инвесторов во главе с ПАО "НК "Роснефть". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.