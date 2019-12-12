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Судоверфь "Звезда" получит 22 млрд рублей субсидий на строительство танкеров

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила, согласно которым ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в Приморском крае) получит 22 млрд рублей субсидий. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" в четверг со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 4 декабря.

Верфь будет получать компенсацию разницы в цене СПГ-танкеров для проектов "НОВАТЭКа" российской постройки по сравнению с верфями Китая и Южной Кореи. Субсидия нужна для того, чтобы "Звезда" могла освоить создание газовозов, которые никогда не строились в РФ, а "НОВАТЭК" получил для своих проектов суда по рыночной цене.

Предельный размер субсидии для газовозов Arc7 составит 20% от стоимости, но цифра может быть скорректирована для первых пяти судов, отмечает издание.

Также планируется субсидировать строительство трех танкеров-продуктовозов класса MR (до 25%). При этом фактический расчет размера субсидии на каждое судно будет производиться на основе представленных судостроителем документов после завершения строительства и передачи заказчику. Однако он не может превышать предельный размер субсидии на единицу произведенной техники, сообщает газета со ссылкой на Минпромторг РФ.

Издание подсчитало, что заложенные в бюджете 22 млрд рублей не покроют даже первые пять газовозов. Так, в 2020 году на эту меру господдержки предусмотрено 4,9 млрд рублей, в 2021 году - 7,2 млрд рублей, в 2022 году - 9,9 млрд рублей. При этом головной газовоз, заказанный "Совкомфлотом", должен быть сдан во второй половине 2022 года, а танкеры MR - в конце 2022 года и в 2023 году. Контракт на еще четыре газовоза пока не подписан, ориентировочные сроки их сдачи - 2023-2024 годы.

Кроме того, "Звезда" может направить средства субсидии на оплату договоров подряда, но возмещение таких работ не может превышать 80% всех затрат на пилотное судно и 70% для серийных судов.

При этом постановление правительства содержит жесткие требования по повышению локализации газовозов на верфи. Так, по первым пяти судам разрешается выполнять на иностранных верфях резку стали, изготовление плоскостных и криволинейных секций, а также секций надстройки. Кроме того, иностранная верфь может выполнять насыщение секций, в том числе монтаж элементов трубопроводных систем. Установку грузовой системы СПГ "Звезда" должна в любом случае выполнять сама. Для следующих пяти судов остается возможность заказать за рубежом только резку стали и изготовление секций. Последние пять судов должны полностью строиться в РФ.

"Субсидии будут перечисляться на основании соглашений отдельно по каждому судну, график их выдачи зависит от выполнения определенных технологических операций (закладка, стыковка блоков корпуса и т. д.). Правительство может потребовать вернуть субсидию, если срок сдачи судна сорвется по вине "Звезды". На "Звезде" "Коммерсанту" сообщили, что верфь принимала участие в подготовке и разработке постановления и ее устраивают разработанные компенсационные меры", - отмечает издание.

В сентябре сообщалось, что Минпромторг разработал и направил на рассмотрение в правительство РФ проект постановления, который утверждает правила субсидирования затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов. Предполагалось, что субсидирование коснется строительства на ССК только крупнотоннажных судов, которые ранее в России не строились из-за отсутствия необходимых спусковых и гидротехнических сооружений, недостаточного опыта их строительства. Так, под субсидирование подпадают заказанные "Звезде" "НОВАТЭКом" 15 газовозов и заказанные "Совкомфлотом" 3 танкера-продуктовоза на газомоторном топливе. Минпромторг запрашивал у Минфина РФ на эти цели 24,3 млрд рублей. Объем субсидирования в целом по 15 газовозам оценивается в 45 млрд рублей. Затем верфь может выйти на конкурентную себестоимость строительства, отмечал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Затем со ссылкой на разработанный проект госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" сообщалось, что ССК "Звезда" может получить 28,71 млрд рублей субсидий, в том числе 22,01 млрд рублей в качестве компенсации разницы между рыночной ценой судов и стоимостью их строительства на верфи. При этом речь шла о 2020-2030 годах.

Кроме того, в 2020-2024 годах верфь может получить 6,7 млрд рублей на возмещение процентов по кредитам. Кредит "Звезде" предоставил Газпромбанк.

Строительство ССК "Звезда" ведется консорциумом "Современные технологии судостроения" (СТС, 89% у "Роснефтегаза", по 5,5% у "РН-Транс" и у "ГПБ-Промышленные инвестиции"). Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Звезда Приморский край

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