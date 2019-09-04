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Голодец рассказала о планах увеличить турпоток на Дальний Восток в пять раз

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России планирует увеличить турпоток на Дальний Восток в ближайшие годы в несколько раз, с этой целью введены электронные визы, выделяются средства из бюджета на программы развития туризма, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на ВЭФ-2019.

"Турпоток на Дальнем Востоке стремительно растет: за прошлый год он увеличился на 22,6%. Но мы говорим о 6,9 млн человек в 2018 году, а потенциал региона в области туризма значительно больше. Для привлечения туристов предпринимаются серьезные шаги: введение электронных виз, новая стратегия развития бизнеса. Будут направлены средства из федерального бюджета. Кроме того, нам важно улучшить доступность заповедников, уникальных исторических и природных ландшафтов", - сказала она.

Голодец отметила, что для развития туризма на Дальнем Востоке делается акцент на событийный туризм.

"В рамках развития культурного кластера в 2024 году откроются филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа и других мест притяжения иностранцев. Выстраивание маршрутов, увеличение доступности ДВФО для россиян и иностранцев - это главная задача, которую мы ставим перед собой для того, чтобы турпоток, которого мы сейчас достигли, был увеличен в пять раз", - заявила вице-премьер.

Дальний Восток Ольга Голодец

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