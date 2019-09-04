Компания Потанина и Бачина построит на Камчатке курорт за 39 млрд рублей

Это будут гостиницы и туристические тропы вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Парк "Три вулкана"", созданная структурами Владимира Потанина и Сергей Бачина подписала соглашение о о создании курорта на Камчатке с общим объемом инвестиций 39,2 млрд рублей. Документ был подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019), сообщила пресс-служба администрации Камчатского края.

Соглашение подписали председатель совета директоров "Парка "Три вулкана" Сергей Бачин, губернатор Камчатки Владимир Илюхин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Курортная инфраструктура будет создана вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый.

Проект будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства на территории опережающего развития "Камчатка". Инвестор готов вложить в курорт 15 млрд рублей. На эти деньги будет построена туристическая инфраструктура и проложены экологические маршруты по территории, где компактно представлены основные достопримечательности Камчатки, со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. Государство обязалось обеспечить транспортную доступность курорта, а также подключение объектов курортной инфраструктуры к сетям.

Инвестор планирует создать в районе сопки Горячей курорт на тысячу гостиничных номеров, 17 километров горнолыжных трасс и две канатными дорогами. Ожидается, что парк ежегодно будут посещать более 400 тысяч человек, это оживит экономику региона и создаст новые рабочие места.

"Реализация нашего проекта может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств", - приводятся в сообщении слова Бачина.

Как сообщалось, ООО "Парк "Три вулкана" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке зарегистрировали группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Бачина. Доли "Интерроса" и партнеров в новой компании составляют 70% и 30% соответственно.Бачин курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Среди них - горный курорт "Роза Хутор" в Сочи, курорт "Завидово" в Тверской области, курорт "Ярославское взморье" в Ярославской области.