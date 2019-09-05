"НОВАТЭК" готов повысить планы по производству СПГ до 65-75 млн тонн в год

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" готов повысить планы по производству сжиженного природного газа (СПГ) до 65-75 млн тонн в год, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

Следующим СПГ-проектом, который будет реализовывать "НОВАТЭК", станет "Арктик СПГ 1", сказал он на брифинге в рамках Восточного экономического форума. Строительство будет осуществляться тремя линиями, мощность проекта предполагается на уровне 19,8 млн тонн.

Первая очередь "Арктик СПГ 2" будет введена в 2023 году, не позже третьего квартала, вторая - через год, добавил Михельсон. Пока нет полного понимания, на какие рынки пойдет СПГ с "Арктик СПГ 2", но цель - поставки 80% СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.