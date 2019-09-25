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Контракт на строительство газовоза для "Арктик СПГ 2" подпишут в октябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Контракт на строительство первого газовоза для "Арктик СПГ 2" будет подписан в октябре, сообщил журналистам первый заместитель главы "Совкомфлота" Евгений Амбросов.

"У нас сроки определены (подписания контрактов по газовозам - ИФ), у нас есть дорожная карта, в этом году мы должны всю эту работу завершить. В этом году по пилотному судну мы уже даже должны начать финансирование. Пилотное судно у нас идёт отдельно от других судов, по пилотному судну мы должны уже буквально до конца октября завершить подписание документов и сделать первый аванс", - сказал Амбросов.

"До конца года мы должны обеспечить подписание ещё по четырём судам, которые будут строиться по той же спецификации, по которой будет строиться пилотное судно. Спецификация следующих 10 судов может быть немножко изменена в сторону усиления качества ледопроходимости", - отметил он.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" и "Совкомфлот" (СКФ) договорились создать совместное предприятие по строительству 17 газовозов для "Арктик СПГ 2" - "Современный морской арктический транспорт" (СМАРТ). Газовозы будут строиться на судоверфи "Звезда" со сроком сдачи в 2023-2026 годах, а финансирование планируется привлечь при поддержке ВЭБа. СП будет зарегистрировано во Владивостоке, суда будут ходить под российским флагом.

"Компания Smart LNG, совместное предприятие с "НОВАТЭКом", оно как раз и будет судовладельцем и лизингополучателем вот этих четырёх судов, которые будут строиться после первого пилотного судна. Финансирование пилотного судна будет осуществлять ВЭБ, "Совкомфлот" будет лизингополучателем", - отметил Амбросов.

"СМАРТ" может стать сопоставим с "Совкомфлотом" по стоимости имущества, которым он управляет", - добавил он.

Арктик СПГ 2 Совкомфлот

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