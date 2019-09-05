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Цена платины превысила $1000 за унцию впервые с февраля 2018 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цена платины в четверг поднялась выше $1000 за унцию, достигнув уровня, в последний раз зафиксированного в феврале 2018 года.

Фьючерсные контракты на платину выросли на 1,7% - до $1000,80 за унцию на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) и торговались вблизи $987,30 за унцию в Лондоне.

Поддержку ценам оказывает интерес инвесторов к драгоценным металлам на фоне растущих тревог по поводу последствий торгового конфликта США и Китая на рост экономики, пишет агентство Bloomberg.

Фьючерсы на золото и серебро торгуются вблизи многолетних максимумов, что, в свою очередь, повышает спрос на платину и палладий. Цены на все четыре драгметалла с начала года выросли более чем на 20%, в то время как цены на такие металлы, как медь и алюминий, снизились.

Спотовая цена палладия в ходе торгов в Нью-Йорке повышалась на 0,4%, до $1564,01 за унцию, а позднее составила $1559,91 за унцию.

платина

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