"Вкусвилл" решил выйти на европейский рынок

По словам основателя компании, первый магазин сети в Париже может открыться в 2020 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" планирует открыть магазины в Париже и изучает возможность выйти на рынки Нидерландов и Китая, заявил Reuters основатель компании Андрей Кривенко.

Парижский проект, по его расчетам, может быть запущен в 2020 году. У французов те же проблемы с ритейлом, что и в России, считает он: "розничная торговля старого образца не приспосабливается к современным запросам".

Представитель "Вкусвилла" объяснил "Ведомостям", что места для будущих магазинов во Франции еще не определены, компания изучает рынок.

Кривенко рассчитывает на поддержку президента Эммануэля Макрона, который пытается перевести в Париж бизнес из Лондона и поддерживает стартапы.

В Нидерландах у "Вкусвилла" есть шанс на успех, так как бизнес-модель компании - голландская, где нет иерархии и все основано на самоуправлении команды, считает основатель сети.

В Китае компания рассчитывает на уже существующий большой спрос на качественные и безопасные продукты. По словам Кривенко, "Вкусвилл" уже начал переговоры с различными китайскими маркетплейсами.

Представитель инвестфонда Baring Vostok, акционера "Вкусвилла" (12%), сказал, что компания поддерживает зарубежные инициативы ритейлера.

В России у сети "Вкусвилл" почти тысяча магазинов. Компания начала развивать сеть со столичного региона, а сейчас распространяется в другие города, например, Петербург, Тверь и Курск.

В интервью Reuters Кривенко также сказал, что "Вкусвилл" планирует IPO в Нью-Йорке на бирже Nasdaq, но не исключает и размещения в Москве. В Baring Vostok официально заявили, что окончательного решения по размещению еще не принято. Источник, близкий к инвестфонду, допустил, что IPO может состояться в начале 2021 года.