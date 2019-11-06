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"Вкусвилл" и экс-глава "Кофе Хауза" создали компанию "Вкускофе"

"Вкусвилл" и экс-глава "Кофе Хауза" создали компанию "Вкускофе"
Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" и бывший совладелец сети "Кофе Хауз" учредили новую компанию - "Вкускофе".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80% долей в ООО "Вкускофе" принадлежит "Вкусвиллу", 20% - у Владислава Дудакова.

"Вкускофе" была зарегистрирована 18 октября. Указанные отрасли - деятельность ресторанов и кафе, а также производство соков, готовых блюд, скоропортящихся продуктов, таких как сэндвичи; работа предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос и передвижных продовольственных лавок, рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи и другие виды деятельности.

Дудаков - со-основатель и экс-глава сети кофеен "Кофе Хауз", которую в 2014 году купила "Шоколадница". В настоящее время, по данным "СПАРКа", ему принадлежит 95% долей в ООО "Кофе офис", которое специализируется на доставке кофе. Кроме того, Дудаков является единственным владельцем ООО "ВД Рестор" (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

В конце прошлого года он запустил в Москве на Патриарших прудах кофейный и винный бар Marmilatta, а до этого открыл кофейню "Дабл капс", писала "Афиша Daily".

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла". По данным "СПАРКа", в 2018 году "Вкусвилл" увеличил выручку на 70,3%, до 54,6 млрд рублей, а его чистая прибыль выросла до 1,14 млрд рублей с 18,2 млн рублей в 2017 году. В сентябре этого года количество магазинов сети превысило тысячу.

Владельцы "Вкусвилла" - фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО "Проект Избенка" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын.

В магазинах "Вкусвилл" ощутимую долю занимают готовые блюда на вынос. В июле этого года ритейлер открыл первое кафе. В начале октября открылась кафе и кулинария "Парим-Варим", которая готовит блюда только из продуктов "Вкусвилла".

Вкусвилл

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