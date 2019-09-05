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Сбербанку грозят санкции ЦБ за неподключение в срок к системе быстрых платежей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов применять меры к банкам, которые в установленный законом срок не подключатся к Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не успеет подключиться к проекту к сроку, установленному для системно значимых банков - к 1 октября 2019 года.

"В случае неисполнения требований Банка России к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы", - говорится в сообщении ЦБ.

"Значит, будем оштрафованы. Мы не сделаем просто. Я думаю, что штрафовать нужно тех, кто установил такие сроки, ни с кем вообще не обсудив", - заявил Греф в четверг журналистам в кулуарах ВЭФ, комментируя сообщение ЦБ о возможных санкциях.

В сообщении ЦБ говорится, что у участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к установленному сроку. "Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года. В апреле этого года был опубликован проект нормативного акта Банка России со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября", - напоминает ЦБ.

Он указывает, что процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила 2-4 месяца и не вызвала никаких сложностей. "На данный момент к СБП подключено 18 банков, в том числе 9 системно значимых. Еще один системно значимый банк завершает подключение к СБП в ближайшее время", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ в июле сообщил о переносе на месяц срока подключения к системе быстрых платежей (СБП) для системно значимых банков- с 1 сентября до 1 октября. Греф неоднократно говорил о том, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, поскольку в течение нескольких лет развивал свою собственную систему переводов по номеру телефона получателя. К этой системе подключены также несколько сторонних банков.

ЦБ РФ Сбербанк

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