Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold 6 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейская корпорация Samsung Electronics Co., наконец, начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold, откладывавшиеся ранее из-за выявленных проблем.

Продажи Galaxy Fold в Южной Корее стартуют в пятницу, 6 сентября, а в ближайшие недели устройство появится в ряде других стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила Samsung.

Выход этой модели на рынок изначально был запланирован на 26 апреля, однако специалисты, получившие тестовые модели Galaxy Fold заблаговременно, обнаружили ряд проблем.

Смартфон представляет собой карманное устройство, которое может раскрываться в планшет. В ходе тестирования эксперты выявили проблемы экрана на месте сгиба, а некоторые просто удалили верхний слой экрана, посчитав его защитной пленкой.

В июле Samsung сообщила, что устранила обнаруженные проблемы, укрепив верхний слой экрана, добавив ему дополнительную защиту, а также улучшив механизм раскладывания.

Galaxy Fold, размер основного дисплея которого составляет 7,3 дюйма, предусматривает работу в 5G-сетях в ряде стран. Его стоимость составит порядка $2000.

В августе Samsung представила две версии своего нового флагмана - Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

В начале сентября агенство Bloomberg сообщило, что Samsung начала работу над вторым в своей линейке продуктов смартфоном со складным экраном. Новое устройство будет складываться в квадрат дисплеем внутрь. Об этом агентству стало известно от источников, знакомых с разработкой нового смартфона. В южнокорейской корпорации отказались комментировать эту информацию.