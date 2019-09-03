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Bloomberg узнал о разработке Samsung нового складного смартфона

Bloomberg узнал о разработке Samsung нового складного смартфона
Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейская корпорация Samsung Electronics Co. начала работу над вторым в своей линейке продуктов смартфоном со складным экраном. Новое устройство будет складываться в квадрат дисплеем внутрь, выяснил Bloomberg.

Как стало известно агентству от источников, знакомых с разработкой нового смартфона, компания планирует презентовать устройство в первой половине 2020 года. В этом устройстве корпорация хочет объединить современные технологии и дизайн так называемых телефонов-раскладушек, отмечает Bloomberg.

Диагональ экрана у смартфона составит 6,7 дюйма. Собеседники Bloomberg также утверждают, что Samsung планирует сделать новое устройство более доступным по цене и более тонким, нежели другой гибкий смартфон компании Galaxy Fold, представленный в 2019 году.

Также известно, что устройство оснастят фронтальной камерой в верхней части экрана, как у Samsung Galaxy Note 10, а также двумя основными камерами. В самой компании отказались комментировать Bloomberg информацию о работе над продуктами, выход которых еще не анонсирован.

В феврале 2019 года Samsung представила смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold, который в сложенном виде напоминает обычный смартфон, однако его можно развернуть, превратив в планшет. Изначально предполагалось, что устройство поступит в продажу в апреле, однако затем выход смартфона на рынок перенесли из-за сообщений о дефектах. Позднее Samsung Electronics Co. пообещала начать продавать новый смартфон в сентябре 2019 года.

Samsung

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