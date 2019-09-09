Iveco начал искать в РФ партнера для расширения производства грузовиков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство в РФ грузовиков разных категорий и удвоить продажи в стране в течение пяти лет, для чего ищет российского партнера, сообщил газете "Ведомости" бизнес-директор ООО "Ивеко Руссия" Роберто Каматта.

По его словам, компания хочет наладить выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже выпускаемых в РФ тяжелых грузовиков. При этом в 2019 г. продажи автомобилей Iveco разных типов в РФ составят около 2,3 тыс. единиц.

Каматта отметил, что сейчас идет обсуждение, по какому принципу будет организовано новое производство, какой будет локализация машин. Топ-менеджер отмечает, что доступ к мерам господдержки позволил бы получить специнвестконтракт (СПИК). Грузовики, которые сейчас выпускаются в РФ на мощностях ООО "Ивеко-АМТ", могут поставлять госкомпаниям, однако продукция не входит в перечень субсидированной техники.

Директор ООО "Ивеко Руссия" не сообщил, с кем именно ведутся переговоры, но отметил, что это компании, у которых уже есть опыт производства подобной техники. Он также не уточнил сумму предполагаемых инвестиций и форму, в которой может сложиться сотрудничество.

По словам менеджера одного из европейских автоконцернов, которые приводит издание, стоимость создаваемого производства грузовиков в зависимости от степени локализации и мощности можно оценить в сумму до 100 млн евро. Именно столько было вложено в завод Volvo в Калуге мощностью 15 тыс. грузовиков в год.

Как заявил Каматта, Iveco не собирается останавливать действующее производство в городе Миассе Челябинской области, где в основном выпускаются тяжелые грузовики серии Trakker, не планирует выходить из СП. "Новый партнер рассматривается для выпуска автомобилей в других сегментах, а также для производства тяжелых грузовиков других серий. Планов выпуска больших автобусов, а также электробусов в России пока нет", - пишут "Ведомости".

ООО "Ивеко-АМТ" (Automobile/Miass/Torino) - (до 2009 года "Ивеко-УралАЗ"; Миасс, Челябинская область) - совместное российско-итальянское машиностроительное предприятие. Выпускает большегрузные автомобили с дизельными или с газовыми (метан) двигателями - тяжелого класса Trakker (6х6 , 6х4, 8х4, 8х6, 8х8, 10х10), среднего класса Eurocargo (4х2, 4х4, 6х4, 6х6), магистрального класса Stralis (4х2, 6х2 и 6х4).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания на 33,3% принадлежит голландской CNH Industrial N.V., 66,7% контролирует ООО "АМТ" Владимира Новика, который является гендиректором совместного предприятия.