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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Бывшее СП с Iveco начало сотрудничество с китайской Hongyan

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Китайская компания Hongyan стала партнером ООО "АМТ Н.В." (бывшее СП "Ивеко-АМТ", переименованное после выхода из его состава итальянского Iveco - ИФ), сообщила российская компания.

"Был проведен выбор новых потенциальных партнеров. Для сохранения преемственности выпускаемого модельного ряда автомобилей был выбран производитель грузовых автомобилей - Hongyan, расположенный на территории Чунцин, Северная экономическая зона, Китай, выпускающий схожий модельный ряд грузовых автомобилей. В настоящее время завод АМТ N.V. с партнером из КНР возродили новый модельный ряд грузовых автомобилей с улучшенными техническими характеристиками. В планах у завода - производить по 100 большегрузных автомобилей ежемесячно", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, в ближайшем будущем предприятие в Миассе намерено начать выпуск неполноприводной техники для магистральных перевозок и городского хозяйства. Новый модельный ряд будет включать в себя как полноприводную, так и неполноприводную гаммы коммерческих автомобилей с полной массой от 12 до 90 тонн, с разными колесными формулами и базовой линейкой эффективных и экономичных двигателей мощностью от 480 до 550 лошадиных сил.

К концу октября на миасском заводе собрали уже более 630 автомобилей, которые смогут работать в сложных климатических условиях, в том числе на Крайнем Севере.

"На данный момент реализовано два контракта с китайским производителем на поставку 108 комплектов для производства тяжелых машин. В планах - ежемесячно производить по 100 большегрузных автомобилей. Среди задач на 2024 и 2025 годы - выпустить 1,2 тысячи и 1,8 тысячи грузовиков соответственно", - отмечает пресс-служба Минпрома региона.

По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего, завод планирует строить новый цех. По его данным, также прорабатывается возможность поставлять "грузовики не только для проекта "Восток-Ойл", но и для освоения золотых месторождений на Чукотке".

Между тем в марте этого года компания сообщила, что продолжит выпуск грузовиков с китайским концерном JAC, в частности, представив "на рынок новый модельный ряд автомобильной техники". В отличие от традиционного полноприводного модельного ряда, который выпускался предприятием ранее, новый будет включать в себя как полноприводную, так и неполноприводную гаммы коммерческих автомобилей с полной массой от 12 до 90 тонн, колесными формулами 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х10 и базовой линейкой эффективных и экономичных двигателей мощностью от 480 до 550 л.с.

После ухода Iveco из России принадлежавшая ему 33,3%-я доля в совместном предприятии в Миассе к августу 2022 года была консолидирована российским совладельцем - ООО "АМТ" Владимира (80%) и Андрея (20%) Новиков.

Производственный комплекс "АМТ Н.В." включает цеха сборки рам и производства надстроек, сварки, сборки и покраски кабин, автосборочный и испытательный комплексы. Проектная мощность предприятия - 5 тысяч автомобилей в год, действующая мощность - 3,5 тысячи машин и 1,5 тысячи надстроек.

АМТ Iveco Китай Чунцин Hongyan Челябинская область Италия
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