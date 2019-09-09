Поиск

"Ведомости" сообщили о планах Алжира купить российские истребители на $2 млрд

Речь идет о 16 Су-30МКИ и 14 МиГ-29М/М2

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Алжир договорился о закупке российских истребителей на общую сумму больше $2 млрд с учетом стоимости дополнительного оборудования и средств поражения. Такой контракт был подписан на авиасалоне МАКС-2019, сообщил алжирский блог MenaDefense и подтвердил источник "Ведомостей" в оборонной промышленности.

По словам собеседника издания, Алжир купит 16 многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и 14 средних МиГ-29М/М2. "Сухие" расширят парк ВВС Алжира, который с 2007 года закупил 58 самолетов такого типа. Новые "МиГи" частично заменят устаревшие МиГ-29 еще советского производства, которые в начале 2000-х годов Алжиру поставили Белоруссия и Украина, сказал он.

Представители "Рособоронэкспорта" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) от комментариев отказались. Накануне авиашоу в Жуковском "Рособоронэкспорт" в пресс-релизе сообщил о возможности подписания на выставке контрактов на миллиарды долларов.

Военно-дипломатический источник "Ведомостей" назвал эти соглашения "знаковыми", поскольку они стали первыми договоренностями Москвы и Алжира, заключенными после отставки президента и министра обороны страны Абдель-Азиза Бутефлики весной 2019 года.

В 2007 году Алжир подписал контракт о покупке 28 истребителей МиГ-29СМТ и шести МиГ-29УБ, но затем расторг его из-за недовольства состоянием поставленных самолетов. Машины выкупило Минобороны России, напомнил источник газеты в авиапроме. Он считает, что этот инцидент нанес ущерб репутации России как поставщику военных самолетов, и нынешний контракт в связи с этим имеет важное имиджевое значение.

Алжир МиГ МАКС-2019 Рособоронэкспорт Сухой Абдель-Азиз Бутефлика

Новости по теме

Новости

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

Глава ФАС исключил реализацию идеи Дерипаски передать службе функции ЦБ

Глава ФАС исключил реализацию идеи Дерипаски передать службе функции ЦБ

Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Россией

Японская авиакомпания начнет полеты из Токио во Владивосток весной 2020

Заявление Банка России: Ставка вошла в пространство неосязаемого

Заявление Банка России: Ставка вошла в пространство неосязаемого

Бизнес и чиновники обсудят идеи Шредера по контролю за качеством нефти в РФ

Набиуллина заявила о попадании ключевой ставки в диапазон нейтральности

Набиуллина заявила о попадании ключевой ставки в диапазон нейтральности

Басманный суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова

Набиуллина назвала нереалистичным прогноз Минэкономразвития по инфляции

Bloomberg узнал об отставке вице-президента Nissan

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');