"Ведомости" сообщили о планах Алжира купить российские истребители на $2 млрд

Речь идет о 16 Су-30МКИ и 14 МиГ-29М/М2

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Алжир договорился о закупке российских истребителей на общую сумму больше $2 млрд с учетом стоимости дополнительного оборудования и средств поражения. Такой контракт был подписан на авиасалоне МАКС-2019, сообщил алжирский блог MenaDefense и подтвердил источник "Ведомостей" в оборонной промышленности.

По словам собеседника издания, Алжир купит 16 многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и 14 средних МиГ-29М/М2. "Сухие" расширят парк ВВС Алжира, который с 2007 года закупил 58 самолетов такого типа. Новые "МиГи" частично заменят устаревшие МиГ-29 еще советского производства, которые в начале 2000-х годов Алжиру поставили Белоруссия и Украина, сказал он.

Представители "Рособоронэкспорта" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) от комментариев отказались. Накануне авиашоу в Жуковском "Рособоронэкспорт" в пресс-релизе сообщил о возможности подписания на выставке контрактов на миллиарды долларов.

Военно-дипломатический источник "Ведомостей" назвал эти соглашения "знаковыми", поскольку они стали первыми договоренностями Москвы и Алжира, заключенными после отставки президента и министра обороны страны Абдель-Азиза Бутефлики весной 2019 года.

В 2007 году Алжир подписал контракт о покупке 28 истребителей МиГ-29СМТ и шести МиГ-29УБ, но затем расторг его из-за недовольства состоянием поставленных самолетов. Машины выкупило Минобороны России, напомнил источник газеты в авиапроме. Он считает, что этот инцидент нанес ущерб репутации России как поставщику военных самолетов, и нынешний контракт в связи с этим имеет важное имиджевое значение.