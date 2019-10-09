СМИ узнали о планах Индии закупить у России истребители на $2,5 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Индия планирует в ближайшее время модернизировать свой парк истребителей "Сухой Су-30МКИ" и закупить у России 21 истребитель МиГ-29, пишет The Times of India со ссылкой на главкома ВВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадаурья. Два менеджера авиапредприятий подтвердили "Ведомостям эту информацию, уточнив, что сумма этих сделок оценивается более чем в $2,5 млрд.

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявил российскому изданию, что стороны находятся "в продвинутой стадии обсуждения по обоим проектам" и рассчитывают, что контракты будут подписаны в "ближайшем будущем".

По сообщению индийской газеты, Дели также намерен приобрести у Москвы 12 Су-30МКИ взамен разбившихся за время эксплуатации. Источник "Ведомостей" уточнил, что это отдельный проект.

Согласно информации The Times of India, за все время сотрудничества Индия закупила у России 272 Су-30МКИ, причем большинство из них были поставлены в страну в виде комплектов, а собраны уже индийской авиастроительной компанией Hindustan Aeronautics (HAL). 12 "Сухих", которые Дели намерен приобрести у Москвы, также будут собраны HAL.

В июле СМИ сообщали, что Индия подписала с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" для установки на Су-30МКИ. Сумма контракта оценивается в 15 млрд рупий (более $200 млн).

До этого Индия направила запрос России по поводу модернизации истребителей Су-30.