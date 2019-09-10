Бишкек и Нур-Султан пожаловались на ограничения Москвы на транзит угля Украине

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия и Казахстан пожаловались, что Россия ограничивает поставки их угля на Украине, которые проводятся транзитом через российскую территорию, узнал "Коммерсантъ".

С 1 июня уголь и некоторые нефтепродукты поставляются Украине из России только по разрешениям, которые выдает Минэкономразвития, пишет издание. Транзитных грузов эти ограничения касаться не должны.

Однако на консультациях в конце августа представитель палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" сообщил, что Минэкономразвития не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины. Он отметил, что неясно, на основании каких норм международного права, союзных договоров и соглашений Россия квотирует угольный экспорт.

Потери понесла и Киргизия, чей торговый оборот с Украиной с июня сократился на 50%, следует из протокола консультаций.

Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Белоруссии Алексей Мацевило также назвал действия России неправомерными.

Представитель Минэкономразвития на это ответил, что о согласовании транзита Россия и Казахстан договорились 3 июня. По этой схеме казахстанские железные дороги предоставляют в РЖД заявки, которые затем направляются в Минэкономики. После согласования с "заинтересованными органами власти и утверждения правительством РФ" министерство сообщает заявителям квоты на вывоз продукции из России на Украину. Представитель министерства подтвердил, что с июля не все заявки Казахстана согласовываются полностью, но добавил, что казахстанские экспортеры вывозят даже одобренные объемы.

По итогам консультаций Евразийская экономическая комиссия попросила Казахстан и Киргизию предоставить информацию об издержках, с которыми они сталкиваются при транзите угля на Украину через Россию. От официальных комментариев в ЕЭК отказались. Информированный источник сказал "Коммерсанту", что консультации были предварительынми. После того, как Казахстан и Киргизия предоставят данные о потерях, ЕЭК решит, будет ли начато официальное расследование против России.

Казахстанские угольщики хотят увеличить экспорт угля и угольного концентрата, но действующий механизм согласования транзита мешает этим планам, рассказал изданию замруководителя Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана Максим Кононов.

"Дело в том, что имеется негласная установка не допускать увеличения объемов, поэтому фактически российским министерством "зафиксированы" августовские объемы, около 86 тысяч тонн, а казахстанские угольщики планировали их существенно увеличить", - утверждает он.