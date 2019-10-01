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Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев призвали власти стран ЕАЭС ликвидировать торговые барьеры внутри союза. Об этом они заявили на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Главу Белоруссии, по его словам, особо настораживает введение барьеров "в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки". Он призвал глав стран-участниц союза "принять политическое решение" и эти барьеры отменить.

Он отметил, что 1 октября Евразийская экономическая комиссия получила полномочия в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения, и потребовал гарантий, чтобы "данные прогрессивные предложения" не обернулись новыми препятствиями в торговле.

Токаев назвал успехом создание в ЕАЭС нормативной базы для свободной торговли, но добавил, что на практике "желание защитить позиции своих товаропроизводителей на национальных рынках в отдельных случаях превалирует над целями и задачами интеграции".

"Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласные распоряжения и так далее", - уточнил он.

В СМИ введение таких ограничений подробно освещается, что вызывает недоверие к интеграции и даже может ее дискредитировать, добавил Токаев.

"Согласитесь, такая практика неприемлема и противоречит принципам нашей интеграции, которая требует к себе особого, бережного отношения", - заметил он. Он предложил, чтобы ЕЭК усилила мониторинг национальных законодательств и разработала

эффективные механизмы информирования и разъяснения действующего права внутри ЕАЭС

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ЕАЭС Касмы-Жомарт Токаев Александр Лукашенко Белоруссия Казахстан

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