Цена нефти Brent превысила $63 впервые с начала августа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает во вторник пятую сессию подряд на ожиданиях сокращения запасов в США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 по московскому времени подорожали на $0,6 (0,96%) - до $63,19 за баррель. Цена Brent превысила $63 за баррель впервые с 1 августа.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,62 (1,07%) - до $58,47 за баррель.

Статданные министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе будут обнародованы в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают сокращения запасов нефти в Штатах на 2,8 млн баррелей.

Также рынок поддержали заявления нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда, который подтвердил приверженность прежней политике в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

Кроме того, инвесторы ожидают итогов заседания министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+, которое состоится в четверг в Абу-Даби.

"Основное внимание рынка будет направлено на макроэкономическую картину и на заседание министерского комитета, - говорит управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - Новый министр энергетики Саудовской Аравии не сказал ничего такого, что не соответствовало бы прежней политике".