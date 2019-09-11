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Brent подорожала до $62,9 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут на биржах Азии в среду после снижения на информации об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

К 8:23 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК на $0,55 (0,88%) и торговались у $62,93 за баррель. За вторник контракты подешевели на $0,21 (0,34%), до $62,38 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на $0,48 (0,84%), до $57,89 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,45 (0,78%), до $57,40 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил об отставке Болтона в твиттере. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, отметил Bloomberg.

Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма. "Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через 3 месяца; мы все еще стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана", - написал он в твиттере.

"Отставка может стать катализатором существенной деэскалации конфликта с Ираном", - считает глава отдела стратегии на мировых сырьевых рынках в RBC Capital Markets Хелима Крофт. По ее мнению, существует вероятность возвращения поставок на мировой рынок порядка 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

Цены на нефть поддержали данные Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей. Минэнерго США обнародует свою статистику позднее в среду. Эксперты в среднем ожидают, что она укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп США Джон Болтон

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